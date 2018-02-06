06.02.2018 15:29

В программу «Доступные лекарства» добавлен 41 новый препарат

Всего в новом реестре препаратов, участвующих в программе, насчитываются 239 торговых названий, из них 47 – бесплатных.



// ХОГА

5 февраля Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства», которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой – Приказ МОЗ Украины от 05.02.2018 № 177.

В обновленный реестр лекарств вошли 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей - украинских и 30 – иностранных. Ранее в программе участвовали 198 препаратов 43 производителей.

Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа - лозартаном (11 препаратов) и глибенкламидом (3 препарата). Всего в программе 23 действующих вещества.

По сравнению с прежним перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 – для диабета II типа, на 3 – для лечения бронхиальной астмы.

Благодаря новому механизму ценообразования (дополнительные 5 дней для фармкомпаний для снижения своих ценовых предложений), список бесплатных препаратов удалось расширить дополнительно на 13 наименований. В новом перечне уже содержатся 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за государственный счет.

Реестр препаратов программы «Доступные лекарства», в частности, содержит информацию о торговых названиях препаратов, действующих веществах, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумме доплаты.

Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» начала работать в апреле 2017 года. За 9 месяцев работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы почти за 14 млн рецептов на более 614 млн грн бюджетных средств.

Число пациентов, которые пришли к врачу и получили рецепт на «Доступные лекарства», в среднем в регионах колеблется от 100 до 300 тыс. За время, когда программа набирала обороты, и люди начали ей доверять, количество пациентов увеличилось в 10 раз.

Каждая третья аптека участвует в программе – сейчас их 6 761.

Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.

Подробнее о программе: https://goo.gl/pA2r4V и http://liky.gov.ua.

Адреса аптек, участвующих в программе «Доступные лекарства» в Харьковской области