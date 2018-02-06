Медики поставили диагноз отравившимся харьковским школьникам

Учащихся уже выписали из больницы, их состояние удовлетворительное.
Лабораторно диагноз гастроэнтерита подтвержден у троих заболевших, из них у одного ребенка выделен ротавируса, у двоих - условно-патогенные энтеробактерии.
По состоянию на 6 февраля новых случаев заболеваний среди учащихся общеобразовательной школы №38 не зарегистрировано.
По результатам эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие употребляли пищевые блюда в столовой, с чем и связывают свое заболевание. Среди контактных учащихся по классам заболевших не выявлено.
Результаты бактериологического обследования работников школьной столовой на группу кишечных инфекций отрицательные.
Лабораторные исследования пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды продолжаются.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: