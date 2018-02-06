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06.02.2018  16:58   

Медики поставили диагноз отравившимся харьковским школьникам

Учащихся уже выписали из больницы, их состояние удовлетворительное.


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Лабораторно диагноз гастроэнтерита подтвержден у троих заболевших, из них у одного ребенка выделен ротавируса, у двоих - условно-патогенные энтеробактерии.

По состоянию на 6 февраля новых случаев заболеваний среди учащихся общеобразовательной школы №38 не зарегистрировано.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие употребляли пищевые блюда в столовой, с чем и связывают свое заболевание. Среди контактных учащихся по классам заболевших не выявлено.

Результаты бактериологического обследования работников школьной столовой на группу кишечных инфекций отрицательные.

Лабораторные исследования пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды продолжаются.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, харьков
 
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