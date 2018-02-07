Главная Новости Медицина Украинцев, пострадавших в ДТП в Белгородской области, доставили в Харьков (ФОТО)
07.02.2018  13:33   

Украинцев, пострадавших в ДТП в Белгородской области, доставили в Харьков (ФОТО)

На границе пострадавших ожидали машины скорой помощи, которые доставили их в харьковские больницы.


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Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«6 февраля работники Центра по линии границы с Россией госпитализировали в разные больницы пятерых граждан Украины, которые пострадали в результате ДТП в Белгородской области», – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что сделать это удалось благодаря поддержке со стороны обладминистрации и силовых ведомств.

Авария произошла около 4:00 4 февраля на 665-м километре федеральной автодороги М-2 «Крым». Автомобиль Porsche Cayenne выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Opel Vivaro, в котором ехали граждане Украины.

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Opel Vivaro - 30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 лет - от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Водитель и пять пассажиров - мужчины в возрасте от 32 лет до 41 года - были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



 

Тэги:  дтп, скорая, харьков
 
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