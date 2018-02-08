Трое учащихся из другой школы Харькова попали в больницу с отравлением

С 4 по 7 февраля в областную инфекционную больница госпитализированы трое учеников общеобразовательной школы №78 Слободского района.
Дети доставлены с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, жидкий стул.
Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит.
Специалисты Харьковского областного лабораторного центра проводят санитарно-эпидемиологическое обследование учебного заведения для установления причин возможного инфицирования школьников.
Напомним, 31 января в детскую инфекционную больницу госпитализированы четверо учащихся общеобразовательной школы №38 с предварительным диагнозом - диарея и гастроэнтерит. Лабораторно диагноз гастроэнтерита подтвержден у троих заболевших, из них у одного ребенка выделен ротавируса, у двоих - условно-патогенные энтеробактерии.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: