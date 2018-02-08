Главная Новости Медицина Трое учащихся из другой школы Харькова попали в больницу с отравлением
08.02.2018  17:44   

Трое учащихся из другой школы Харькова попали в больницу с отравлением

С 4 по 7 февраля в областную инфекционную больница госпитализированы трое учеников общеобразовательной школы №78 Слободского района.


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Дети доставлены с  жалобами на повышение температуры тела, рвоту, жидкий стул.

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит.

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра проводят санитарно-эпидемиологическое обследование учебного заведения для установления причин возможного инфицирования школьников.

Напомним, 31 января в детскую инфекционную больницу госпитализированы четверо учащихся общеобразовательной школы №38 с предварительным диагнозом - диарея и гастроэнтерит. Лабораторно диагноз гастроэнтерита подтвержден у троих заболевших, из них у одного ребенка выделен ротавируса, у двоих - условно-патогенные энтеробактерии.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, харьков
 
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