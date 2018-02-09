09.02.2018 10:35

В Циркунах бешеный кот покусал трех человек

Животное оказалось бездомным.



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В Харьковском районе зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота в поселке Циркуны, который подтвержден лабораторно.



Больной бездомный кот покусал трех человек. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения.



В очаге бешенства специалистами Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины были проведены следующие мероприятия: дезинфекция, животным, контактировавших с больной кошкой, проведения прививки против бешенства.



8 февраля Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Харьковской районной администрации принято решение о введении карантина по бешенству территории с. Циркуны Харьковского района и утверждение плана комплексных мероприятий по ликвидации бешенства.