В Циркунах бешеный кот покусал трех человек

Животное оказалось бездомным.
В Харьковском районе зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота в поселке Циркуны, который подтвержден лабораторно.
Больной бездомный кот покусал трех человек. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения.
В очаге бешенства специалистами Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины были проведены следующие мероприятия: дезинфекция, животным, контактировавших с больной кошкой, проведения прививки против бешенства.
8 февраля Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Харьковской районной администрации принято решение о введении карантина по бешенству территории с. Циркуны Харьковского района и утверждение плана комплексных мероприятий по ликвидации бешенства.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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