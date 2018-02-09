Главная Новости Медицина В Циркунах бешеный кот покусал трех человек
09.02.2018  10:35   

В Циркунах бешеный кот покусал трех человек

Животное оказалось бездомным.


// Facebook

В Харьковском районе зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота в поселке Циркуны, который подтвержден лабораторно.

Больной бездомный кот покусал трех человек. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения.

В очаге бешенства специалистами Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины были проведены следующие мероприятия: дезинфекция, животным, контактировавших с больной кошкой, проведения прививки против бешенства.

8 февраля Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Харьковской районной администрации принято решение о введении карантина по бешенству территории с. Циркуны Харьковского района и утверждение плана комплексных мероприятий по ликвидации бешенства.

Источник:   Госпродпотребслужба в Харьковской области
 Тэги:  бешенство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.01 Медицина На Харьковщине ухудшилась ситуация с бешенством 06.01 Медицина Под Харьковом бешеная лиса искусала мужчину 15.12 Медицина В части Новобаварского района введен карантин из-за бешенства кота
 
 

Видео

Городские власти увеличат перечень льготников на бесплатную установку счетчиков воды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 