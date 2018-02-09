Главная Новости Медицина Грипп закрывает школы под Харьковом
09.02.2018  11:48   

Грипп закрывает школы под Харьковом

В школах Харьковщины введен ежедневный мониторинг посещаемости.


// Facebook

Заянтия в школах прекращаются, если количеситво заболевших превышает 20% от общего количества учащихся, сообщили в областном лабораторном центре.

До конца недели приостановлент учебных процесс в следующих школах, которые перешагнули за этот рубеж:
в Нововодолажской гимназии
в Первомайской общеобразовательной школе I-III ст. №7
в Белоколодежском НПК Волчанского района
в Волчанской ООШ I-II ст. №6
в Рубежненском НПК Волчанского района
в 4-А классе Чугуевского УВК «Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия №5»

В Нововодолажском лицее занятия прекращены до особого распоряжения.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Медицина Грипп в Харькове: статистика 29.01 Медицина Грипп в Харькове: статистика 22.01 Медицина Грипп в Харькове: растет количество заболевших
 
 

Видео

От 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности. Харьковские коммунальники ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 