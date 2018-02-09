Грипп закрывает школы под Харьковом

В школах Харьковщины введен ежедневный мониторинг посещаемости.
Заянтия в школах прекращаются, если количеситво заболевших превышает 20% от общего количества учащихся, сообщили в областном лабораторном центре.
До конца недели приостановлент учебных процесс в следующих школах, которые перешагнули за этот рубеж:
в Нововодолажской гимназии
в Первомайской общеобразовательной школе I-III ст. №7
в Белоколодежском НПК Волчанского района
в Волчанской ООШ I-II ст. №6
в Рубежненском НПК Волчанского района
в 4-А классе Чугуевского УВК «Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия №5»
В Нововодолажском лицее занятия прекращены до особого распоряжения.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: