09.02.2018 11:48

Грипп закрывает школы под Харьковом

В школах Харьковщины введен ежедневный мониторинг посещаемости.



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Заянтия в школах прекращаются, если количеситво заболевших превышает 20% от общего количества учащихся, сообщили в областном лабораторном центре.

До конца недели приостановлент учебных процесс в следующих школах, которые перешагнули за этот рубеж:

в Нововодолажской гимназии

в Первомайской общеобразовательной школе I-III ст. №7

в Белоколодежском НПК Волчанского района

в Волчанской ООШ I-II ст. №6

в Рубежненском НПК Волчанского района

в 4-А классе Чугуевского УВК «Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия №5»



В Нововодолажском лицее занятия прекращены до особого распоряжения.