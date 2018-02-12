Грипп в Харькове: статистика

Пороговый уровень превышен в одном из районов области.
В период с 5 по 11 февраля в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 8021 человек, из них 6027 детей до 17 лет. Количество заболевших растет с каждой неделе. В этот раз оно увеличилось на 524 человека.
Интенсивный показатель составил 565,07 на 100 тысяч населения, превышение показателя эпидемического порога не отмечается, сообщили в областном лабораторном центре.
В области заболело 11914 человек, в том числе 8706 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 1101 человека. Уровень забюолеваемости характеризуется как низкий.
Показатель порогового уровня превышен в Нововодолажском районе (на 8,4%).
Самый высокий показатель по области зарегистрирован в Изюме (860,55 на 100 тысяч населения), самый низкий – в Печенежском районе: (120,10 на 100 тысяч населения).
Госпитализированы за неделю 255 больных, в том числе 176 детей.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 181 больного с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 73 человек. У восьми человек обнаружен вирус гриппа типа В (10,9%). У 52,1% больных выявлен вирус парагриппа, у 26,1% - РС-вирус и у 10,9% - аденовирус.
Прививки от гриппа на 12 февраля сделали 9044 харьковчан и жителейц области, что составляет 14,2% от количества запланированных лиц из групп риска.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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