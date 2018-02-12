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12.02.2018  11:42   

Грипп в Харькове: статистика

Пороговый уровень превышен в одном из районов области.


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В период с 5 по 11 февраля в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 8021 человек, из них 6027 детей до 17 лет. Количество заболевших растет с каждой неделе. В этот раз оно увеличилось на 524 человека.

Интенсивный показатель составил 565,07 на 100 тысяч населения, превышение показателя эпидемического порога не отмечается, сообщили в областном лабораторном центре.

В области заболело 11914 человек, в том числе 8706 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 1101 человека. Уровень забюолеваемости характеризуется как низкий.

Показатель порогового уровня превышен в Нововодолажском районе (на 8,4%).

Самый высокий показатель по области зарегистрирован в Изюме (860,55 на 100 тысяч населения), самый низкий – в Печенежском районе: (120,10 на 100 тысяч населения).

Госпитализированы за неделю 255 больных, в том числе 176 детей.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 181 больного с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 73 человек. У восьми человек обнаружен вирус гриппа типа В (10,9%). У 52,1% больных выявлен вирус парагриппа, у 26,1% - РС-вирус и у 10,9% - аденовирус.

Прививки от гриппа на 12 февраля сделали 9044 харьковчан и жителейц области, что составляет 14,2% от количества запланированных лиц из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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