Семь килограммов потенциально опасной рыбы изъяли с прилавков

Специалисты Госпродпотребслужбы продолжают выявлять точки, на которых торгуют рыбой неизвестного происхождения.
Всего за период с июля 2017 года и до настоящего дня проведено 6138 комиссионных обследований субъектов хозяйственной деятельности. Снято с продажи 2380,577 кг рыбы и рыбной продукции без документов.
На прошлой неделе – с 5 по 9 февраля – прошло 104 рейда и проистановлена продажа 7,637 килограммов рыбы неизвестного происхождения.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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