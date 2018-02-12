12.02.2018 13:03

Семь килограммов потенциально опасной рыбы изъяли с прилавков

Специалисты Госпродпотребслужбы продолжают выявлять точки, на которых торгуют рыбой неизвестного происхождения.



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Всего за период с июля 2017 года и до настоящего дня проведено 6138 комиссионных обследований субъектов хозяйственной деятельности. Снято с продажи 2380,577 кг рыбы и рыбной продукции без документов.

На прошлой неделе – с 5 по 9 февраля – прошло 104 рейда и проистановлена продажа 7,637 килограммов рыбы неизвестного происхождения.