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13.02.2018  14:27   

Обнародованы итоги расследования отравления учащихся двух харьковских школ

Специалисты провели противоэпидемические мероприятия в школах №38 и №78.


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Четверо учащихся школы № 38 были госпитализированы в инфекционную больницу 31 января. Сейчас заболевшие дети выписаны в удовлетворительном состоянии, один ребенок с диагнозом ротавирусный энтерит, трое – бактериальная кишечная инфекция. Других случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди учащихся Харьковской школы № 38 не зарегистрировано.

В школе закончены противоэпидемическое обследование. Специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.

Госпродпотребслужбой подготовлено два предписания об устранении нарушений и оштрафованы директор и заведующий производством столовой школы.

Отравление учащихся школы №78 произошло с 4 по 7 февраля, в больницу попали трое детей.  Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит. Других случаев отравления не зарегистрировано.

В учебном учреждении проведено эпидрасследование, по результатам которого руководителю вынесено предписание об устранении нарушений.

Тэги:  отравление, харьков
 
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