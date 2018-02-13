Обнародованы итоги расследования отравления учащихся двух харьковских школ

Специалисты провели противоэпидемические мероприятия в школах №38 и №78.
Четверо учащихся школы № 38 были госпитализированы в инфекционную больницу 31 января. Сейчас заболевшие дети выписаны в удовлетворительном состоянии, один ребенок с диагнозом ротавирусный энтерит, трое – бактериальная кишечная инфекция. Других случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди учащихся Харьковской школы № 38 не зарегистрировано.
В школе закончены противоэпидемическое обследование. Специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.
Госпродпотребслужбой подготовлено два предписания об устранении нарушений и оштрафованы директор и заведующий производством столовой школы.
Отравление учащихся школы №78 произошло с 4 по 7 февраля, в больницу попали трое детей. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит. Других случаев отравления не зарегистрировано.
В учебном учреждении проведено эпидрасследование, по результатам которого руководителю вынесено предписание об устранении нарушений.
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