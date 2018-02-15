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15.02.2018  12:51   

Вспышка кишечной инфекции: под Харьковом пострадали трое школьников

В городе Дергачи Харьковской области трое учеников учебно-воспитательного комплекса №1 подхватили кишечную инфекцию. Предварительный диагноз - острый энтероколит.


Вспышка кишечной инфекции: под Харьковом пострадали трое школьников
Как сообщили в пресс-службе регионального лабораторного центра, по состоянию на 14 февраля один ребенок находится в областной инфекционной больнице, двое других от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно. 

Для ликвидации вспышки инфекции на место выезжали эпидемиологи. Они взяли пробы воды и пищевых продуктов, а также смывы из внешней среды. Всех, кто контактировал с маленькими пациентами, осмотрел семейный врач, сейчас за ними наблюдают специалисты. Кроме того, в помещении учебно-воспитательного комплекса провели дезинфекцию.
Источник:   Харьковский лабораторный центр
 Тэги:  инфекция, харьков, школьники
 
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