15.02.2018 12:51

Вспышка кишечной инфекции: под Харьковом пострадали трое школьников

В городе Дергачи Харьковской области трое учеников учебно-воспитательного комплекса №1 подхватили кишечную инфекцию. Предварительный диагноз - острый энтероколит.



Вспышка кишечной инфекции: под Харьковом пострадали трое школьников



Как сообщили в пресс-службе регионального лабораторного центра, по состоянию на 14 февраля один ребенок находится в областной инфекционной больнице, двое других от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.



Для ликвидации вспышки инфекции на место выезжали эпидемиологи. Они взяли пробы воды и пищевых продуктов, а также смывы из внешней среды. Всех, кто контактировал с маленькими пациентами, осмотрел семейный врач, сейчас за ними наблюдают специалисты. Кроме того, в помещении учебно-воспитательного комплекса провели дезинфекцию.