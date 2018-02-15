У отравившегося харьковского школьника диагностировали сальмонеллез

Источник инфекции специалисты не нашли.
Специалисты закончили проверку по факту отравления троих учащихся школы №78 Слободского района.
Заболевшие закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозами: уточнена бактериальная кишечная инфекция - 2 человека, сальмонеллез - 1 человек.
Медицинское наблюдение за контактными закончено, все здоровы. По состоянию на 15 февраля новых заболевших не зарегистрировано.
Проведенные лабораторные исследования пищевых продуктов, воды, обследование контактных на наличие возбудителей кишечной инфекции не дали положительных результатов по выявлению возбудителя.
Заболеваемость локализована в пределах инкубационного периода, источник инфекции и фактор передачи установить не удалось.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
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