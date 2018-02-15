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15.02.2018  17:00   

У отравившегося харьковского школьника диагностировали сальмонеллез

Источник инфекции специалисты не нашли.


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Специалисты закончили проверку по факту отравления троих учащихся школы №78 Слободского района.

Заболевшие закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозами: уточнена бактериальная кишечная инфекция - 2 человека, сальмонеллез - 1 человек.

Медицинское наблюдение за контактными закончено, все здоровы. По состоянию на 15 февраля новых заболевших не зарегистрировано.

Проведенные лабораторные исследования пищевых продуктов, воды, обследование контактных на наличие возбудителей кишечной инфекции не дали положительных результатов по выявлению возбудителя.

Заболеваемость локализована в пределах инкубационного периода, источник инфекции и фактор передачи установить не удалось.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, харьков
 
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