Доступные лекарства: Харьковщина стала лидером реализации программы

16.02.2018 17:28

Таков итог рейтинговой оценки регионов по результатам января 2018 года в Минздраве Украины.

«С начала года в Харьковской области было выдано 230 тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства», из них 180 тысяч уже отоварены. Сумма, на которую аптеки отпустили лекарственных средств, составляет 8 млн 286 тыс. грн», - сообщила заместитель начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

По ее информации, сейчас в реализации правительственной программы в Харьковской области задействованы 448 аптек (в том числе 36 присоединились к ней с начала года).