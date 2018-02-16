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16.02.2018  17:28   

Доступные лекарства: Харьковщина стала лидером реализации программы

Таков итог рейтинговой оценки регионов по результатам января 2018 года в Минздраве Украины.


// ХОГА

«С начала года в Харьковской области было выдано 230 тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства», из них 180 тысяч уже отоварены. Сумма, на которую аптеки отпустили лекарственных средств, составляет 8 млн 286 тыс. грн», - сообщила заместитель начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

По ее информации, сейчас в реализации правительственной программы в Харьковской области задействованы 448 аптек (в том числе 36 присоединились к ней с начала года).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  доступніе лекарства, харьков
 
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