Доступные лекарства: Харьковщина стала лидером реализации программы

Таков итог рейтинговой оценки регионов по результатам января 2018 года в Минздраве Украины.
«С начала года в Харьковской области было выдано 230 тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства», из них 180 тысяч уже отоварены. Сумма, на которую аптеки отпустили лекарственных средств, составляет 8 млн 286 тыс. грн», - сообщила заместитель начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.
По ее информации, сейчас в реализации правительственной программы в Харьковской области задействованы 448 аптек (в том числе 36 присоединились к ней с начала года).
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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