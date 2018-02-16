16.02.2018 18:27

КП «Муниципальная аптека города Харькова» будет расширять количество аптечных пунктов для обслуживания горожан

Чтобы люди могли приобрести лекарства по доступным ценам в городе расширяют аптечные пункты коммунального предприятия. Именно для этого оно и было создано 7 лет назад.



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Создание современной аптечной сети для территориальной громады Харькова еще в 2011 году началось при поддержке мэра Геннадия Кернеса, который считает обязанностью уважать потребности социально незащищенных слоев населения.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Создав новое аптечное коммунальное предприятие, мы прежде всего поможем социальной категории населения нашего города. Мы основываем это предприятие, чтобы создать современную аптечную систему для территориальной громады Харькова. Мы должны уважать потребности социально незащищенных категорий харьковчан, и создание сети аптек с доступными ценами – это большой шаг в помощи таким людям».



Тогда же на сессии городского совета депутаты проголосовали за создание коммунального предприятия «Муниципальная аптека города Харькова». Начиналась работа с 12-ти аптечных пунктов.



Виктория Чумак, директор КП «Муниципальная аптека города Харькова»:

«Неотъемлемой задачей коммунального предприятия является участие в медико-социальных программах. Это обеспечение лекарственными средствами – препаратами инсулина для лечения больных сахарным и несахарным диабетом по рецептам врачей, обеспечение лекарственными средствами бесплатно или на льготных условиях, в случае амбулаторного лечения и обеспечения лекарственными средствами по Правительственной программе «доступные лекарства».



Сейчас же по городу насчитывается 32 муниципальных аптечных пункта, которые есть во всех районах Харькова и находятся в медучреждениях города, а это добавляет удобства, отмечает директор предприятия, ведь сразу после похода к врачу, люди смогут приобрести препараты. И в ближайших планах - открытие новых пунктов.



Виктория Чумак, директор КП «Муниципальная аптека города Харькова»

«Просьба открыть социальную аптеку в районе улицы Пехотной, это район Малая Алексеевка. КП «Муниципальная аптека города Харькова» сотрудничает с главными врачами лечебно-профилактических учреждений с целью выделения помещений для размещения аптечных пунктов муниципальной аптеки».



Сейчас, отмечает Виктория Чумак, именно такая работа ведется и уже в этом году все-таки должен заработать новый аптечный пункт муниципальной аптеки в районе Малой Алексеевки.