Под Харьковом продолжается вспышка вирусного гепатита А

По состоянию на 16 февраля в поселке Андреевка в Балаклейском районе зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе 9 семейных очагов.
Специалисты назвали причиной заражения питьевую воду в колодцах поселка.
Организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев. Все работы проводятся бесплатно за счет местного бюджета.
Еженедельно проводится комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях и выясняются вопросы вывоза сточных вод с них и наличие договоров.
Всего с начала работы группы осмотрено 1925 домовладений, оформлено 270 договоров на вывоз сточных вод с ПЖКГ «Андреевское».
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Масленицу будем провожать со снегом и «нулевой» температурой.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
влажн.:
давл.:
ветер: