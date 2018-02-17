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17.02.2018  16:47   

Под Харьковом продолжается вспышка вирусного гепатита А

По состоянию на 16 февраля в поселке Андреевка в Балаклейском районе зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе 9 семейных очагов.


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Специалисты назвали причиной заражения питьевую воду в колодцах поселка.

Организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев. Все работы проводятся бесплатно за счет местного бюджета.

Еженедельно проводится комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях и выясняются вопросы вывоза сточных вод с них и наличие договоров.

Всего с начала работы группы осмотрено 1925 домовладений, оформлено 270 договоров на вывоз сточных вод с ПЖКГ «Андреевское».

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  гепатит, хрьков
 
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