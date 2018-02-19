19.02.2018 13:57

Грипп в Харькове: статистика

В двух районах области превышен эпидпорог.



// Facebook

В период с 12 по 18 февраля в городе Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными заболели 8737 человек, в том числе 6389 человек детей.



По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 716 человек. Среди детей заболеваемость выросла на 6,0%.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области заболело 13468 человек, из них 9800 составляют дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 1554 человека.

С начала эпидемического сезона зарегистрирован высокий показатель заболеваемости, который составляет 501,50 на 100 тысяч.населения, что ниже показателя эпидемического порога на 47,4%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Уровень эпидемического порога превышен в Печенежском (на 14,9%) и Нововодолажском (на 7,5%) районах.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 207 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 78 человек (37,7%). У 12 человек обнаружен вирус гриппа типа В (15,4%). У 46,2% больных выявлен вирус парагриппа, у 26,9% - РС-вирус и у 11,5% - аденовирус.



По состоянию на 19 февраля привито 9057 человек, что составляет 14,2% от количества запланированных лиц из групп риска.