20.02.2018 14:58

Что течет из кранов харьковчан: результаты иследования воды

Вирусов и паразитов в питьевой воде не нашли, но санитарно-химические исследования «не прошла» пятая часть проб.



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В 2017 из источников централизованного водоснабжения и сетей водопроводов, обеспечивающих питьевой водой население Харькова и области, по санитарно-химическим показателям исследовано 9630 проб воды. 21,6% из них не отвечали требованиям стандартов. Так, в исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по цветности, мутности, запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию железа, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, аммиака, нитратов, фтора, кремния, никеля, марганца, цинка, хлороформа.



В самом Харькове исследовано 907 проб питьевой воды, и санитарно-химическим нормативам не соответствовало 3,2% проб. Было установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,2-2,0 раза, мутности в 1,1-3,2 раза, окисляемости в 1,6 раза, содержания железа в 1,5-1,9 раз, кремния в 1,4-2,6 раз.



Концентрации хлороформа в воде водопроводной сети в период ледохода и сильных атмосферных осадков составляли 1,2-1,7 ПДК, тригалогенметанов – 1,1-1,4 ПДК, хлора остаточного связанного – 1,1-1,6 ПДК.



В области худшие показатели наблюдается в Лозовском (59,1%), Сахновщинском (51,8%), Змиевском (47,9%), Двуречанском (40,8%), Золочевском (39,2%) , Близнюковском (30,9%), Боровском (30,5%), Первомайском (27,3%), Дергачевском (24,8%) районах, в городах Лозовая (80,2%) и Люботин (40,3% ).



По микробиологическим показателям исследовано 11078 проб воды централизованного водоснабжения Харьковщины, из них 6,9% проб не соответствуют нормативам (в самом Харькове отклонения от нормативных требований выявлены у них у 1,7% проб).



Наибольший удельный вес проб с отклонениями от нормативных показателей зарегистрирована в Сахновщинском (29,6%), Лозовском (21,0%), Близнюковском (20,4%), Печенежском (17,5%), Боровском (17,2%) , Купянском (13,3%), Красноградском (13,1%), Двуречанском (12,9%), Кегичевском (11,7%), Нововодолажском (11,5%), Балаклейском (8,1%) , Изюмском (7,4%), Змиевском (7,0%) районах и Лозовой (8,8%).



Исследование на вирусологические и паразитологические показатели «прошли» все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснабжения населения в Харькове и Харьковской области.