21.02.2018 14:17

ЕС поможет создать новый онкоцентр в Харькове

Таких договоренностей удалось достичь во время встречи председателя ХОГА с Послом Евросоюза в Украине 21 февраля.



pixabay.com

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В ходе встречи Юлия Светличная остановилась на тех изменениях, которые произошли в области с момента последнего визита господина посла в декабре 2016 года. Среди наиболее весомых достижений - открытие крупнейшего и наиболее системного в Украине ЦПАУ и строительство с нуля (впервые за 12 лет) школы в области, ремонты большого количества объектов инфраструктуры, а также масштабные ремонты дорог.

Говоря о важнейших задачах дальнейшей работы, Юлия Светличная остановилась на вопросах уничтожения коррупции.

«Эта работа должна быть системной. В Харькове открыто представительство Национального антикоррупционного бюро, которое покрывает 7 областей. Работаем и с общественностью: недавно был подписан меморандум с региональным Антикоррупционным центром по работе над разоблачением коррупционных схем в системе «Прозоро». Четко реагируем на проявления коррупции в государственных органах», - рассказала Юлия Светличная.

Также среди приоритетов глава ХОГА определила развитие медицинской сферы - внедрение реформы сельской медицины и улучшение материально-технического состояния медицинских учреждений области.

«Это то направление, поддержка которого со стороны наших международных партнеров для нас очень важна, - отметила Юлия Светличная. - Мы приняли решение и будем строить новый онкологический комплекс, который будет сверхсовременным - с созданием качественных условий для врачей и пациентов. Этот центр должен отвечать всем европейским стандартам», - сказала руководитель области.

Хьюг Мингарелли в свою очередь отметил те направления реформирования в Украине, которым уделяется сегодня большое внимание и предоставляется наибольшая поддержка со стороны Европейского Союза. Это децентрализация и объединения громад, медицинская реформа, развитие малого и среднего бизнеса, реформы в сфере правоохранительной деятельности.

В частности, по словам Хьюга Мингарелли, ЕС готов поддержать проект по строительству онкоцентра в Харькове, в частности используя программы Европейского инвестиционного банка.

«В сфере здравоохранения мы работаем, чтобы повысить качество предоставления услуг. Готовы использовать ресурсы ЕИБ, чтобы помочь вам. Если не будет такой возможности, может, найдем другой способ вам помочь в этом», - заверил посол ЕС.

В частности, помощь европейских партнеров будет касаться поставки оборудования для нового онкологического комплекса.

Также в ходе встречи Хьюг Мингарелли заметил, что результаты развития Харьковской области и реформ на региональном уровне поражают европейских партнеров.

«Вы реализуете серьезные реформы в очень сложных обстоятельствах. Новый центр предоставления административных услуг, созданный в рамках процесса децентрализации - это один из наибольших успехов украинских властей за последние 3 года. Где бы я ни путешествовал, я слышу обратную связь о том, что процесс децентрализации дает положительные результаты. Для нас это свидетельствует о том, что мы можем в дальнейшем помогать вам, применяя дополнительные возможности, - сказал Хьюг Мингарелли. - У нас есть фонд в размере 200 млн евро, который позволит нам поддерживать реформы в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Существует макроэкономический пакет в размере 3 млрд евро, который понемногу используется. Есть также Европейский инвестиционный банк, который оказывает помощь в размере 3 млрд долл разным городам в Украине».