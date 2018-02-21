Главная Новости Медицина О качестве воды в харьковских источниках рассказали специалисты
21.02.2018  16:32   

О качестве воды в харьковских источниках рассказали специалисты

Обнародованы данные санитарно-химических и микробиологических исследований природных источников города за 2017 год.


// Facebook

Специалисты областного лабораторного центра исследовали 62 пробы воды из каптажей 12 природных источников.

По санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 8,1% проб, по микробиологическим показателям - 22,6%.

В течение 2017 в воде с 10-ти источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям: поселок Алешки Киевского района, «Китлярчин яр» в районе ул. Бучмы (правый каптаж), «Манжосов яр» (Северная Салтовка), «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юность» на ул. Полтавский Шлях, 198, «Саржин яр», «Алексеевская балка», источник по ул. Минераловодской).

Вода из каптажей двух источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям – установлены превышения предельно допустимой концентрации нитратов (парк «Юность», поселок Алешки) и нормативного показателя общей жесткости (парк «Юность»).
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, источник, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 ЖКХ В двух районах Харькова отключат воду: список адресов 21.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 февраля. Список адресов 20.02 Медицина Что течет из кранов харьковчан: результаты иследования воды
 
 

Видео

На сессии горсовета депутаты решили ряд социальных проблем горожан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 