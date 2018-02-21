21.02.2018 16:32

О качестве воды в харьковских источниках рассказали специалисты

Обнародованы данные санитарно-химических и микробиологических исследований природных источников города за 2017 год.



// Facebook

Специалисты областного лабораторного центра исследовали 62 пробы воды из каптажей 12 природных источников.

По санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 8,1% проб, по микробиологическим показателям - 22,6%.

В течение 2017 в воде с 10-ти источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям: поселок Алешки Киевского района, «Китлярчин яр» в районе ул. Бучмы (правый каптаж), «Манжосов яр» (Северная Салтовка), «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юность» на ул. Полтавский Шлях, 198, «Саржин яр», «Алексеевская балка», источник по ул. Минераловодской).

Вода из каптажей двух источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям – установлены превышения предельно допустимой концентрации нитратов (парк «Юность», поселок Алешки) и нормативного показателя общей жесткости (парк «Юность»).

