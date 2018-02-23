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23.02.2018  15:20   

Программа «Доступные лекарства»: с начала года в области выписано 250 тысяч рецептов

Выполнение в области правительственной программы обсудили 23 февраля в ходе селекторного совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.


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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
Обращаясь к участникам совещания, Михаил Черняк напомнил, что в прошлом году Харьковщина была одним из лидеров в реализации правительственной программы, и подчеркнул важность 100%-го выполнения программы в этом году.
 
«Это одна из программ, которая действительно работает - финансируется в полном объеме, а главное, дает результат. По данным мониторингов, там, где программа хорошо реализуется, значительно уменьшилось количество вызовов экстренной медицинской помощи», - отметил заместитель председателя ХОГА.
 
Он призвал руководителей районов уделить особое внимание работе с людьми, которые не имеют возможности двигаться: организовать обход таких пациентов врачами и обеспечить их препаратами в полном объеме.
 
«Сельская медицина - один из главных приоритетов как Президента Петра Порошенко, так и руководителя области Юлии Светличной. Это настоящая забота о людях, которую они ощущают непосредственно», - подчеркнул Михаил Черняк.
 
О расширении программы в 2018 году в ходе совещания рассказала и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.
 
Так, в этом году пациенты будут получать лекарственные средства по программе по 23 международным непатентованным названиям (21 - в 2017-м). Количество наименований увеличено до 239 (198 - в прошлом году), из них 96 - иностранного и 143 - отечественного производства.
 
«В реестр включены предложения, в том числе и Управления здравоохранения нашей области - по 14 новым средствам», - отметила Галина Сироштан.
 
Увеличено количество средств, которые пациенты могут получить бесплатно - до 47 против 34 в 2017 году. По другим доплата составляет, как и раньше, 10-30% стоимости.
 
«На сегодня в аптечной сети области в наличии 99% лекарств, предусмотренных программой. Отсутствующие средства можно с легкостью заменить имеющимися в ассортименте», - рассказала Галина Сироштан.
 
К реализации программы в Харьковской области в настоящее время привлечены 448 аптек (31% от общего количества), в том числе в районах области - 339 (55%), в Харькове - 109 (13%). Также лекарства можно получить в пунктах реализации в 797 подразделениях первичного звена медицины (97% от общего количества).
 
«Реализация лекарств через ФАПы и амбулатории на Харьковщине была налажена с первых дней работы программы. Сегодня Министерство здравоохранения настаивает на введении такого механизма во всех регионах страны», - отметила Галина Сироштан.
 
По данным и.о. начальника Управления здравоохранения, в этом году в области по программе «Доступные лекарства» уже выписано 250 тыс. рецептов, по 188 тыс. рецептов лекарства были получены.
 
В целом на 2018 год в государственном бюджете на выполнение правительственной программы в Харьковской области предусмотрено 69,6 млн грн, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  лекарства, рецепты, харьков
 
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