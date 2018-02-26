26.02.2018 12:01

Грипп в Харькове: статистика

Количество заболевших продолжает расти.



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В период с 19 по 25 февраля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове заболело 8754 человека, в том числе 6377 детей до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости, среди детей заболеваемость снизилась. Показатели ниже эпидемического порога на 35,7%.

В области заболело 14233 человека, из них 10482 - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 765 человек. Выросла заболеваемость как среди детей, так и среди взрослых.

В среднем по области показатели ниже эпидемического порога на 43,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Отмечается высокий уровень интенсивности эпидпроцесса на территории Боровского района (уровень эпидемического порога превышен на 66,0%) и в г.. Изюм (на 34,3%). Также уровень эпидемического порога превышен в г.. Первомайский (на 14,4%) и Изюмском районе (на 5,7%), что свидетельствует о средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ на территории этих районов.



Самый высокий показатель в области зарегистрировано в Изюме - 1634,03 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском районе - 98,76 на 100 тысяч населения.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 234 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены в 99 человек (42,3%). У 15 человек обнаружен вирус гриппа типа В (15,2%). У 44,4% больных выявлен вирус парагриппа, у 20,2% - РС-вирус и у 20,2% - аденовирус.