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27.02.2018  13:59   

В Харькове зафиксировали новые случаи заболевания корью

В период с 24 до 26 февраля в Харькове было зарегистрированы четыре случая заболевания корью.


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Женщины 20-ти, 28-ми лет и 12-летний ребенок заболели в выходные. Еще одного 26-летнего мужчину с подозрением на заболевание госпитализировали 26 февраля.

Об этом «Слободскому краю» сообщила главный специалист отдела по вопросам спецпроверок и фармации Елена Иванова.

Известно, что одна из заболевших отдыхала в Египте, вторая – студентка – недавно вернулась с учебы из Польши. Мужчина недавно был в командировке в Киеве.

Все больные были вакцинированы.

Как заразился 12-летний ребенок из Мерефы, неизвестно. По словам гласного специалиста, среди родственников и знакомых больных не было.

Всего с начала года на Харьковщине зафиксировали восемь случаев заболевания корью, четыре из них - подтверждены лабораторно.

Тэги:  корь, харьков
 
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