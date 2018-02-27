27.02.2018 13:59

В Харькове зафиксировали новые случаи заболевания корью

В период с 24 до 26 февраля в Харькове было зарегистрированы четыре случая заболевания корью.



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Женщины 20-ти, 28-ми лет и 12-летний ребенок заболели в выходные. Еще одного 26-летнего мужчину с подозрением на заболевание госпитализировали 26 февраля.

Об этом «Слободскому краю» сообщила главный специалист отдела по вопросам спецпроверок и фармации Елена Иванова.



Известно, что одна из заболевших отдыхала в Египте, вторая – студентка – недавно вернулась с учебы из Польши. Мужчина недавно был в командировке в Киеве.

Все больные были вакцинированы.

Как заразился 12-летний ребенок из Мерефы, неизвестно. По словам гласного специалиста, среди родственников и знакомых больных не было.



Всего с начала года на Харьковщине зафиксировали восемь случаев заболевания корью, четыре из них - подтверждены лабораторно.