Под Харьковом отменен карантин по АЧС

Карантин по африканской чуме свиней отменен на территории Изюмского района.
Решение об отмене карантина по африканской чуме свиней на территории охотничьего хозяйства ОО СМК «Гай-2» Изюмского района принято Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Изюмской районной государственной администрации 27 февраля.
На территории Харьковской области карантин по африканской чуме свиней среди диких кабанов продолжает действовать на территории 1 охотничьего хозяйства ГП «Бирюк» Двуречанского района.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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