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01.03.2018  12:57   

Под Харьковом отменен карантин по АЧС

Карантин по африканской чуме свиней отменен на территории Изюмского района.


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Решение об отмене карантина по африканской чуме свиней на территории охотничьего хозяйства ОО СМК «Гай-2» Изюмского района принято Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Изюмской районной государственной администрации 27 февраля.

На территории Харьковской области карантин по африканской чуме свиней среди диких кабанов продолжает действовать на территории 1 охотничьего хозяйства ГП «Бирюк» Двуречанского района.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ачс, карантин, харьков
 
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