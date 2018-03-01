В Харькове отравились студенты-медики

Госпитализированы 6 студентов Харьковского национального медицинского университета.
Госпитализаци в Областную клиническую инфекционную больницу прошла с 26 по 27 февраля. Студенты жаловались на слабость, рвоту, тошноту, жидкий стул.
Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит средней тяжести.
Для установления причин инфицирования, источников, факторов и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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