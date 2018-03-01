Главная Новости Медицина В Харькове отравились студенты-медики
01.03.2018  13:28   

В Харькове отравились студенты-медики

Госпитализированы 6 студентов Харьковского национального медицинского университета.


// Facebook

Госпитализаци в Областную клиническую инфекционную больницу прошла с 26 по 27 февраля. Студенты жаловались на слабость, рвоту, тошноту, жидкий стул.

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит средней тяжести.

Для установления причин инфицирования, источников, факторов и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.02 Медицина У отравившегося харьковского школьника диагностировали сальмонеллез 13.02 Медицина Обнародованы итоги расследования отравления учащихся двух харьковских школ 08.02 Медицина Трое учащихся из другой школы Харькова попали в больницу с отравлением
 
 

Видео

Уборка главных магистралей, спусков и дворов. Как коммунальщики боролись со снегом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 