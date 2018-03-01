01.03.2018 15:16

На приобретение современного оборудования для медицинских учреждений области направят более 125 млн грн

В целом, согласно с изменениями, внесенными в областной бюджет, на сферу здравоохранения дополнительно выделено почти 250 млн грн.



kharkivpolice

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Так, на приобретение современного высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках реализации программы «Здоровье Слобожанщины» дополнительно выделено 60 млн грн. На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения вторичного уровня, на базе которых предполагается создание больниц интенсивного лечения в составе госпитальных округов, планируют направить 5 млн грн. Еще 50 млн грн выделено для обеспечения больниц интенсивного лечения II уровня компьютерными томографами.

Кроме того, на обеспечение учреждений высокотехнологичным медицинским оборудованием в рамках развития сельской медицины предусмотрено 20 млн грн.

Также выделены дополнительные средства на закупку оборудования и препаратов для медицинских учреждений области. В частности, для проведения диагностики и приобретения медицинских средств для обеспечения лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями, приобретения расходных материалов для проведения сложных хирургических вмешательств детям при врожденных пороках сердца, обеспечения детей и беременных, больных инсулинозависимым типом сахарного диабета, тест-полосками для измерения уровня глюкозы крови, для приобретения эндопротезов, проведения стентирования и закупки клапанов для сложных хирургических вмешательств на сердце.

Также в областном бюджете предусмотрели средства на обеспечение Харьковщины сывороткой против бешенства, на обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для неотложной медицинской помощи беременным и роженицам при кровотечениях и для профилактики геморрагической болезни у новорожденных, а также лекарственными средствами для лечения глубоко недоношенных детей, в частности, с расстройствами дыхания.

Всего на обеспечение лекарственными препаратами планируется направить более 35 млн грн.

Также выделены дополнительные средства на проведение ремонтов областных учреждений здравоохранения. В частности, будет проведен капитальный ремонт фасада и внутренних помещений для установки компьютерного томографа в областном клиническом перинатальном центре.