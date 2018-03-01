Главная Новости Медицина Выделено финансирование на разработку проектной документации для строительства нового онкоцентра
01.03.2018  18:58   

Выделено финансирование на разработку проектной документации для строительства нового онкоцентра

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.


kharkivoda
«На этой сессии областного совета принято решение о выделении финансирования на разработку проектной документации для строительства нового онкологического комплекса в Харькове, - сказала председатель ХОГА. - Сейчас жду предложений специалистов о месте его расположения. Два главных условия: хорошая транспортная логистика, удобная для людей, и расположение рядом с многопрофильным медицинским учреждением, которое сможет предоставлять пациентам онкоцентра дополнительные услуги».
 
Говоря о важных вопросах сфер здравоохранения и соцзащиты, которые были решены в ходе сессии областного совета 1 марта, руководитель области отметила, что в этом году за счет областного бюджета летом в лагерях отдыха оздоровятся около 7000 детей льготных категорий.
 
«Также 13 млн грн были направлены на поддержку участников АТО для приобретения ими жилья (40% стоимости жилья компенсируется из областного бюджета). Выделено финансирование на оздоровление и санаторно-курортное лечение ветеранов войны, людей с инвалидностью, чернобыльцев, ветеранов и воинов АТО. Мы также предлагаем взять на себя ответственность и платить социальные стипендии студентам, обучающимся в техникумах и колледжах - в основном, это дети-сироты и студенты из незащищенных слоев населения», - сообщила руководитель области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  онкоцентр, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Медицина ЕС поможет создать новый онкоцентр в Харькове 10.05 Медицина В Харьковском областном онкоцентре провели уникальную операцию 23.02 Политика В области выделили средства на ремонт онкоцентра
 
 

Видео

Коммунальщики Харькова не прекращая убирают снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 