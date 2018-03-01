01.03.2018 18:58

Выделено финансирование на разработку проектной документации для строительства нового онкоцентра

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.



kharkivoda

«На этой сессии областного совета принято решение о выделении финансирования на разработку проектной документации для строительства нового онкологического комплекса в Харькове, - сказала председатель ХОГА. - Сейчас жду предложений специалистов о месте его расположения. Два главных условия: хорошая транспортная логистика, удобная для людей, и расположение рядом с многопрофильным медицинским учреждением, которое сможет предоставлять пациентам онкоцентра дополнительные услуги».

Говоря о важных вопросах сфер здравоохранения и соцзащиты, которые были решены в ходе сессии областного совета 1 марта, руководитель области отметила, что в этом году за счет областного бюджета летом в лагерях отдыха оздоровятся около 7000 детей льготных категорий.

«Также 13 млн грн были направлены на поддержку участников АТО для приобретения ими жилья (40% стоимости жилья компенсируется из областного бюджета). Выделено финансирование на оздоровление и санаторно-курортное лечение ветеранов войны, людей с инвалидностью, чернобыльцев, ветеранов и воинов АТО. Мы также предлагаем взять на себя ответственность и платить социальные стипендии студентам, обучающимся в техникумах и колледжах - в основном, это дети-сироты и студенты из незащищенных слоев населения», - сообщила руководитель области.