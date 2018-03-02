02.03.2018 14:29

Студенты-медики отравились куриным мясом

О торговой точке, в которой было куплено мясо, Госпродпотребслужба сообщила в полицию.



// Facebook

Шесть студентов-иностранцев Харьковского национального медицинского университета были госпитализированы в областную инфекционную больницу с диагнозом «Острая кишечная инфекция» в период 26-27 февраля.

Для установления причин и условий возникновения вспышки инфекционного заболевания проводится эпидемиологическое расследование. Врачи больницы опросили заболевших о возможных источниках заражения, в общежитиях Харьковского национального медицинского университета проведен сбор информации и определен комплекс противоэпидемических мероприятий.



При эпидрасследовании установлено, что вероятной причиной заболевания стало употребление куриного мяса, приобретенного в торговом павильоне.



Учитывая отсутствие в торговом павильоне информации о субъекте хозяйствования и отказ в предоставлении документов, подтверждающих происхождение и качество куриного мяса, работники Госпродпотребслужбы передали материалы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования.



Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

