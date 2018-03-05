05.03.2018 11:29

Грипп в Харькове: статистика

Несмотря на ухудшение погоды количество заболевших снижается.



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В период с 26 февраля по 4 марта гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 8602 человека, в том числе 5867 детей до 17 лет.

Уровень заболевания ниже показателя эпидемического порога на 35,1%. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительное снижение заболеваемости.

В области заболело 13761 человек, из них 9545 - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 40,1%.



По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 472 человека, при этом среди детей заболеваемость выросла на 8,9%.



Отмечается активизация интенсивности эпидпроцесса на территории Купянска и Купянского района, где уровне эпидемического порога превышен на 58,5% и 23,4% соответственно.



Самый высокий показатель в области зарегистрировано в Купянске - 1934,12 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском районе - 90,07 на 100 тысяч населения.



Госпитализирован 231 больной, составляет 1,7% от общего количества заболевших, в т.ч. - 190 детей до 17 лет (62,8%).



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 243 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены в 111 человек (47,4%). У 15 человек обнаружен вирус гриппа типа В (13,5%). У 44,2% больных выявлен вирус парагриппа, у 21,6% - РС-вирус и у 20,7% - аденовирус.