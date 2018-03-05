05.03.2018 11:47

Под Харьковом введен карантин по бешенству

В Дергачевском районе зарегистрирован случай бешенства кота.



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Больное животное обнуружили в поселке Протопоповка. С 1 марта там введен каарантин по бешенству.



Также в Госпродпотребслужбе сообщили, что за прошлую неделю отменен карантин по бешенству в 2 населенных пунктах в связи с проведением комплекса оздоровительных и профилактических мероприятий:



– бешенство кота г. Балаклея - с 26 февраля.

– бешенство кота с. Долгенькое Изюмский район - с 1 марта.



Всего с начала года на территории Харьковской области диагностировано 30 случаев бешенства животных, из них 17 случаев бешенства у кошек, 7 случаев бешенства у собак, 5 случаев бешенства лис, 1 случай бешенства куницы.



По состоянию на 2 марта остается 29 неблагополучных пунктов по бешенству животных, в которых проводятся сообщетствующие мероприятия.



С целью профилактики бешенства животных специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Харьковской области в 2018 году привито 11110 собак, 9709 кошек, в т.ч. за неделю 1751 собаку и 1435 кошек. На территории Харькова вакцинировано 1188 собак и 458 котов.