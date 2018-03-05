Главная Новости Медицина Волонтеров и медиков приглашают ознакомиться с опытом европейских коллег
05.03.2018  15:15   

Волонтеров и медиков приглашают ознакомиться с опытом европейских коллег

С 7 по 17 мая состоится международная культурно-образовательная поездка «Гуманитарно-медицинское сотрудничество» в Словакию, Австрию, Швейцарию, Францию, Испанию, Монако, Италию, Словению и Венгрию.


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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
 
Организатором поездки выступает молодежная общественная организация «Сердце к сердцу». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины.
 
Цель поездки - развитие волонтерского движения, посещение медицинских учреждений, обсуждение перспективы реализации совместных международных гуманитарных проектов, а также ознакомление с культурным наследием европейских стран.
 
Принять участие в поездке предлагают представителям районных, городских, областных государственных администраций, главным врачам и медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений, сотрудникам и студентам высших медицинских учебных заведений, представителям общественных организаций.
 
Расходы на проживание, питание и проезд предусматриваются за счет участников поездки.
 
Документы, необходимые для поездки, необходимо прислать до 2 апреля во Всеукраинскую молодежную общественную организацию «Сердце к сердцу» по адресу: 03062 г. Киев, ул. Щербаковского, 31/40, офис 62, или предоставить лично после предварительной регистрации по телефонам: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49 -68, (093) 214-64-17.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  медики, волонтеры, харьков
 
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