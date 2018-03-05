05.03.2018 15:15

Волонтеров и медиков приглашают ознакомиться с опытом европейских коллег

С 7 по 17 мая состоится международная культурно-образовательная поездка «Гуманитарно-медицинское сотрудничество» в Словакию, Австрию, Швейцарию, Францию, Испанию, Монако, Италию, Словению и Венгрию.



kharkivoda

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Организатором поездки выступает молодежная общественная организация «Сердце к сердцу». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины.

Цель поездки - развитие волонтерского движения, посещение медицинских учреждений, обсуждение перспективы реализации совместных международных гуманитарных проектов, а также ознакомление с культурным наследием европейских стран.

Принять участие в поездке предлагают представителям районных, городских, областных государственных администраций, главным врачам и медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений, сотрудникам и студентам высших медицинских учебных заведений, представителям общественных организаций.

Расходы на проживание, питание и проезд предусматриваются за счет участников поездки.

Документы, необходимые для поездки, необходимо прислать до 2 апреля во Всеукраинскую молодежную общественную организацию «Сердце к сердцу» по адресу: 03062 г. Киев, ул. Щербаковского, 31/40, офис 62, или предоставить лично после предварительной регистрации по телефонам: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49 -68, (093) 214-64-17.