06.03.2018 16:15

Харьковщина стала лидером по реализации программы «Доступные лекарства»

С начала года пациентам области выписано 313,4 тыс. рецептов, отпущено лекарств по 196 тыс. рецептов. Аптечные учреждения получили 100%-ное возмещение стоимости отпущенных лекарств.



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Об этом информирует пресс-служба ХОГА.

На данный момент к реализации правительственной программы на Харьковщине привлечены 448 аптечных учреждений (31% от общего количества), во всех районах открыты пункты реализации лекарственных средств в 797 подразделениях первичного звена (97% от общего количества).

По данным Михаила Черняка, на сегодня из 239 наименований препаратов на рынке отсутствуют 3 средства, которые без проблем заменяются аналогами, включенными в программу.

Благодаря таким показателям на данный момент Харьковская область, по статистике Министерства здравоохранения, является лидером по реализации программы «Доступные лекарства» среди регионов.

«Самое важное, что люди непосредственно чувствуют действие программы. Согласно статистике, по итогам реализации программы в 2017 году в области на 19% уменьшилось количество вызовов скорой по поводу гипертонической болезни, смертность от нарушений мозгового кровообращения уменьшилась на 20%, от инфарктов - на 15%», - отметил заместитель председателя ХОГА.

Напомним, в государственном бюджете на 2018 год на реализацию программы в Харьковской области предусмотрено почти 70 млн грн, что на 30% больше, чем в прошлом году.