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12.03.2018  15:27   

Харьков не испытывает дефицита вакцин для прививок детям

6 марта в регион поступили еще 12 тысяч доз вакцины против кори (КПК), в целом запас этой вакцины в настоящее время составляет 46 тысяч доз.


// ХОГА

Об этом сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

«Этого достаточно для проведения плановых прививок против кори детскому населению. Все поликлиники города Харькова, городов области, центры первичной медико-санитарной помощи, ЦРБ обеспечены в достаточном количестве вакцинами против кори, поэтому приглашаем родителей вакцинировать детей», - сказала Галина Сироштан.

Запаса БЦЖ и вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка в регионе хватает до конца года, против полиомиелита - до декабря 2018-го.

«Есть запас вакцин для профилактики дифтерии и столбняка у взрослых (с уменьшенным содержанием анатоксина) до декабря 2018 года. Против вирусного гепатита В - до июля 2018 года, против гемофильной инфекции - до конца марта 2018 (но Минздрав обещает, что эта вакцина будет предоставлена в ближайшее время)», - привела данные и.о. начальника Управления здравоохранения.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вакцина, прививка, сироштан, харьков
 
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