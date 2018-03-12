Харьков не испытывает дефицита вакцин для прививок детям

12.03.2018 15:27

6 марта в регион поступили еще 12 тысяч доз вакцины против кори (КПК), в целом запас этой вакцины в настоящее время составляет 46 тысяч доз.

Об этом сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

«Этого достаточно для проведения плановых прививок против кори детскому населению. Все поликлиники города Харькова, городов области, центры первичной медико-санитарной помощи, ЦРБ обеспечены в достаточном количестве вакцинами против кори, поэтому приглашаем родителей вакцинировать детей», - сказала Галина Сироштан.

Запаса БЦЖ и вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка в регионе хватает до конца года, против полиомиелита - до декабря 2018-го.

«Есть запас вакцин для профилактики дифтерии и столбняка у взрослых (с уменьшенным содержанием анатоксина) до декабря 2018 года. Против вирусного гепатита В - до июля 2018 года, против гемофильной инфекции - до конца марта 2018 (но Минздрав обещает, что эта вакцина будет предоставлена в ближайшее время)», - привела данные и.о. начальника Управления здравоохранения.