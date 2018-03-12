12.03.2018 19:35

Израильские врачи поделились с харьковскими медиками новациями лечения онкозаболеваний

Ведущие терапевты, гинекологи и дерматологи Харькова собрались в одном зале, чтобы послушать израильских врачей. Медики из Хайфы прибыли рассказали харьковским медикам о ведущих методиках и подходах в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, молочной железы и кожи.



Фото: Городской Дозор

Валерия Семенисти старший врач онкологического центра Рамбам, заведующий отделом опухолей желудочно-кишечного тракта клиники Хорев

Как можно больше мы сотрудничаем вместе, чтобы доктора здесь, в Украине, здесь в Харькове, знали, что есть нового. И были на уровне и американской школы онкологов и европейской школы онкологов. И насколько можем доносим им все новшества, которые используются в Израиле. И я с радостью делюсь этими знаниями. Если это будет возможно и будет желание в будущем, я буду и далее приезжать, помогать и сотрудничать вместе с докторами.

Подобные открытые лекции стали уже доброй традицией. И они являются одним из пунктов сотрудничества Харькова с израильским медицинским центром Хорев. Соответствующий меморандум о партнерстве был подписан Харьковским городским головой Геннадием Кернесом и главным врачом клиники Хорев Романом Бараком еще в 2016 году. На практике это: академическая и клиническая сотрудничества.

Юрий Сороколат директор Департамента здравоохранения

Это и консультации, и обучение в Израиле непосредственно. Мы в прошлом году направляли туда докторов, которые туда ездили и в течении трех дней обучались там серьезным методам обучения. Это лапороскопическая хирургия. И она сейчас используется - эти новые методы лечения в больнице скорой помощи, где у нас существует центр малоинвазивной хирургии. И мы можем весь этот опыт, который получили наши доктора в Израиле, использовать и применять для лечения наших пациентов.

Оксана Лученцова врач-невропатолог

Благодаря нашим Харьковским городским властям, после подписания меморандума, я была одна из первых докторов, которая посетила и провела практику в Израиле, в отделении нейрохирургии в течении 3 месяцев. Благодаря городским властям: Юрию Сороколату, Геннадию Кернесу я имела честь познакомиться с доктором Бараком. Доктор Барак оставил меня на практике в больнице Рамбам.

Хорев без границ, врачи без границ. Именно благодаря таким проектам харьковские врачи имеют возможность совершенствовать свои знания, учиться в ведущей больницы Израиля и консультироваться онлайн с партнерами в вопросах лечения украинских пациентов.

Адас Замер врач-дерматолог онкологического центра Рамбам

Я хотела бы поблагодарить за сотрудничество, за приглашение, и за то, то я сегодня смогла выступать перед врачами. Я заметила, что в последние годы есть большая заинтересованность украинских врачей знать, сотрудничать и спрашивать. И как сегодня мы видели, что много есть вопросов, которые задаются по лечению и профилактике кожных заболеваний. Кроме этого, на всех международных и всемирных конференциях мы все больше и больше видим врачей именно из Украины. Я первый раз у вас в стране. Но, если меня еще раз пригласят, я приеду с большим удовольствием, чтоб поделиться своими знаниями.

Яна Белова врач-онкодерматолог

Для города Харькова очень важно сотрудничество с иностранными коллегами. Израиль - одна из передовых стран по лечению многих заболеваний, прежде всего онкологических. Для меня, как для онкодерматолога, крайне важно мнение израильских коллег. Сегодня я услышала то, что я, в принципе, знаю, то, что мы используем. Но, безусловно, мы почерпнули и новые нюансы, услышали о новых препаратах, за это огромнейшее спасибо нашей коллеге доктору Замир из Израиля.

Израильские врачи сразу после лекции поехали к тяжелобольному. Тем самым здесь, в Харькове, они и на деле делились своим опытом.