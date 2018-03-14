Минздрав отменил медкарты для вступления в школу и детсад

Министерство здравоохранения отменило медицинскую карту 026/о, которая была нужна для поступления в детский сад и школу.
Форма отменена приказом МЗ Украины № 157 от 26.01.2018, который вступил в силу 13 марта.
Поскольку форма является недействительной, то от родителей теперь не имеют права ее требовать.
Добавляется, что персональные медицинские данные нельзя хранить в учебных заведениях, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику.
«С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма недействительна, от родителей не имеют права ее требовать», – говорится в сообщении.
Порядок осмотра детей в учебные заведения также ждут изменения, о которых проинформируют позже.
Кроме того, приказом Министерства отменяется ряд форм первичной учетной документации.
Так, действие теряют формы:
№ 025-2/о «Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов»
№ 030/о «Контрольная карта диспансерного наблюдения»,
№ 025-3/о «Медицинская карта студента № __»
№ 025-4/о «Талон на прием к врачу»
№ 025-6/о «Талон амбулаторного пациента»
№ 031/о «Книга записи вызовов врачей на дом»
Как сказано в сообщении ведомства, формы отменены как морально устаревшие, и от их отмены выиграют пациенты, потому что у врачей появится больше времени для «живого» приема.
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