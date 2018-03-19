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19.03.2018  13:31   

Грипп в Харькове: статистика

И в городе, и в области увеличились количество заболевших.


// Подробности

В период с 12 по 18 марта в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 6133 человека, в том числе 3645 детей. Количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей выросло на 434 человека.

В области заболело 9045 человек, из них 5331 дети в возрасте до 17 лет.  По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших на 780 человек.

Показатели эпидемических порогов не превышен ни в городе, ни в одном районе области.

Самый высокий показатель в области зарегистрировано в Купянске – 570,52 на 100 тысяч населения, самый низкий в Печенежском районе – 20,02 на 100 тысяч населения.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 126 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 65 человек. У трех человек обнаружен вирус гриппа А (H1N1) sw,  у 10 человек - вирус гриппа типа В. У 33,8% больных выявлен вирус парагриппа и у 33,8% - РС-вирус, у 12,4% больных - аденовирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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