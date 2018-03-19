19.03.2018 13:31

Грипп в Харькове: статистика

И в городе, и в области увеличились количество заболевших.



// Подробности

В период с 12 по 18 марта в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 6133 человека, в том числе 3645 детей. Количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей выросло на 434 человека.

В области заболело 9045 человек, из них 5331 дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших на 780 человек.



Показатели эпидемических порогов не превышен ни в городе, ни в одном районе области.



Самый высокий показатель в области зарегистрировано в Купянске – 570,52 на 100 тысяч населения, самый низкий в Печенежском районе – 20,02 на 100 тысяч населения.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 126 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 65 человек. У трех человек обнаружен вирус гриппа А (H1N1) sw, у 10 человек - вирус гриппа типа В. У 33,8% больных выявлен вирус парагриппа и у 33,8% - РС-вирус, у 12,4% больных - аденовирус.