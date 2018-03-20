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20.03.2018  18:04   

«Индекс здоровья - 2017»: Харьковская область вошла в пятерку лучших регионов

В свою очередь жители все же не удовлетворены стоимостью медицинского обслуживания.


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Харьковская область вошла в пятерку регионов Украины, лидирующих по «Индексу здоровья-2017», который включает в себя удовлетворенность жителей медицинской помощью. Об этом информируют авторы проекта «Общественное здоровье».

Согласно данным исследования, половина опрошенных оценила свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, остальные назвали в числе своих проблем хронические заболевания и избыточный вес. Жители области также лучше всего в Украине оценили работу терапевтов и семейных врачей - ею удовлетворены 89% респондентов, а 73% хорошо или средне оценили стационарную помощь медиков. 

Вместе с тем, более 80% участников исследования заявили об ухудшении финансовой доступности лечения. Так, например, 44% опрошенных людей в прошлом году не обратились к врачам так как «это слишком дорого».

Отметим, что наблюдается разделение мнений жителей Харьковской области по поводу медицинской реформы. Только 65% из них согласились с тем, что она нужна, и 29% - уверены, что изменения действуют.

Источник:   Городской Дозор
 Тэги:  индекс, харьков, люди
 
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