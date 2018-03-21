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21.03.2018  14:03   

В Харьков из Африки завезли малярию

Заболевшим оказался мужчина, который находился с профессиональной деятельностью в Демократической Республике Конго и Республике Уганде.


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Это второй случай завозной малярии в Харьковской области, зарегистрированный с начала 2018 года, сообщили в центре лабораторных исследований.

При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38С и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию.

В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение.

В очаге, по месту жительства больного, специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  малярия, харьков
 
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