21.03.2018 14:03

В Харьков из Африки завезли малярию

Заболевшим оказался мужчина, который находился с профессиональной деятельностью в Демократической Республике Конго и Республике Уганде.



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Это второй случай завозной малярии в Харьковской области, зарегистрированный с начала 2018 года, сообщили в центре лабораторных исследований.



При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38С и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию.



В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение.



В очаге, по месту жительства больного, специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.