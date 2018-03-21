В Харьков из Африки завезли малярию

Заболевшим оказался мужчина, который находился с профессиональной деятельностью в Демократической Республике Конго и Республике Уганде.
Это второй случай завозной малярии в Харьковской области, зарегистрированный с начала 2018 года, сообщили в центре лабораторных исследований.
При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38С и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию.
В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение.
В очаге, по месту жительства больного, специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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