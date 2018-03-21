21.03.2018 12:46

Подойдет ли для сельской медицины новый Порядок формирования состоятельных сетей

Минздрав вместе с Минрегионом разработали и утвердили Порядок формирования состоятельных сетей оказания первичной медицинской помощи.



ХОГА

Более 13 миллиов украинцев, живущих в селах, в том числе и Харьковщины, нуждаются в лучшем доступе к качественным медицинским услугам, поэтому первоочередная задача - создать сеть медучреждений, чтобы людям не приходилось преодолевать десятки километров до ближайшей амбулатории, а врачи были заинтересованы ехать работать в селах. В конце прошлого года вступил в силу Закон «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

В бюджете предусмотрено 5 миллиардов гривен, которые в частности будут использованы для строительства новых амбулаторий, жилья для врачей, приобретения медицинского оборудования и служебного транспорта.

Порядок, который уже является действительным, определяет критерии разработки и утверждения плана сети первички. Речь идет о перспективных долгосрочных планах развития сети в сельской местности, чтобы житель каждого населенного пункта мог получить качественную медицинскую помощь.

Состоятельная сеть оказания первичной медицинской помощи предусматривает, что даже если в вашем населенном пункте не будет кабинета врача или амбулатории, то они будут расположены таким образом, что врач при необходимости сможет быстро приехать к пациенту. Именно для таких случаев предусмотрено, что врачи будут иметь служебный транспорт.