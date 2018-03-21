21.03.2018 13:45

Харьковская детская больница №16 получит новое оборудование

Австрийская организация «Глобаль 2000» поставит новое оборудование для реанимационного отделения Харьковской городской детской клинической больницы №16.



Харьковский горсовет

Как сообщила руководителя проекта «Дети Чернобыля» австрийской организации «Глобаль 2000» Юлия Друмель, оборудование предназначено для контроля состояния здоровья детей, которые находятся в реанимации.

Кроме того, в Австрии готовят большой гуманитарный груз помощи, который направят в Харьков, и продолжат поставки установок для очистки воды. Как сообщила Юлия Друмель, они уже установлены в более чем 40 учреждениях здравоохранения, нескольких учреждениях образования, детских домах, социальных учреждениях Харькова. Австрийские благотворители планируют осенью этого года поставить еще около 20 фильтров.

Также «Глобаль 2000» продолжит оказывать помощь в оздоровлении пациентов онкогематологического отделения больницы №16. В этом году в австрийский город Ибс отправятся 12 мальчиков и девочек, болезнь которых в стадии ремиссии.

Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, дети отправятся в Австрию в сопровождении врачей и будут жить в семьях, которые знают об их проблемах и смогут наблюдать за состоянием их здоровья. Также в этом городе расположен большой многопрофильный госпиталь, в котором, в случае необходимости, детям окажут медицинскую помощь и проведут обследование.

Напомним, что Харьковский городской совет сотрудничает с организацией «Глобаль 2000» уже 22 года. Австрийская неправительственная экологическая организация существует на спонсорские средства противников атомных электростанций и оказывает помощь украинским детям, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, детям с онкологическими заболеваниями из Харьковской, Луганской, Киевской и Ивано-Франковской областей, а также переселенцам из зоны АТО.