21.03.2018 14:45

Подробно о семейном враче. Как, куда, с кем

Медицинская реформа коснется каждого и к этому следует быть готовыми. Уже сейчас нужно выяснить для себя, которому врачу можно доверять, и уже сейчас заключить с ним договор.



24 Канал

Галина Сироштан и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

Для того чтобы человек получал медицинскую помощь, в соответствии с теми действующими документами, которые есть на сегодняшний день, каждый гражданин, каждый житель области должен заключить договор на медицинское обслуживание со своим семейным врачом. То, что касается детского населения. Заключить должны родители договор или врачом - педиатром, как это в городе Харькове является, детские поликлиники, или в территориальных поликлиниках, так как у нас в районах области у нас почти не осталось педиатров, заключить договор с семейным врачом.

Сейчас форма этого договора, или как он называется - декларация, отмечает Галина Сироштан, согласуется Министерством здравоохранения в Минюсте. Но это не значит, что людям стоит ждать. Начинать заключать договоры лучше уже сейчас, и этому есть объяснение.

Галина Сироштан и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

Утвержденного варианта сегодня еще нет. Но семейные врачи, чтобы вовремя вступить в реформу и в те требования, которые сегодня выдвигает МЗ, они создают так называемый красный реестр пациентов. То есть делают перепись всего населения, общаются с нашими жителями и определяют и заполняют этот имеющийся на сегодняшний день вариант электронной декларации. Потом, когда уже будет утверждена форма этой декларации, семейный врач с красного реестра перерегистрирует этих пациентов в зеленый реестр уже с теми уточнениями, которые будут определены.

Как должна происходить процедура заключения такого договора уже сейчас понятно. Пациент, имея при себе паспорт, а также идентификационный код должен прийти к семейному врачу - это в сельской местности, или же к терапевту в городе. У них есть эта декларация в электронном виде. В результате будет 3 экземпляра. Электронный идет в Национальной службе здоровья Украины, которая уже создана в Украине, один бумажный остается у врача и еще один бумажный экземпляр получает пациент. Медицинские учреждения должны быть зарегистрированы в системе электронной медицины, как и врачи, с которыми человек будет заключать договор, должны быть зарегистрированы в системе eHealt. Для медиков есть определенные ограничения в количестве пациентов: в городе это не более 2000 человек на одного врача, в сельской местности возможно несколько больше. Вся эта система имеет логическую цепь - человек, который не заключил договор с врачом, не получит медицинское обслуживание, а врач, который не зарегистрирован в системе eHealth не будет получать финансирование от Национальной службы здоровья Украины. Что касается денег.

Галина Сироштан и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

В Национальной службе здоровья Украины, начиная с 1 июля текущего года, финансирование для каждого семейного врача будет идти в зависимости от заключенных деклараций. Предполагается, что в этом году из бюджета на НСЗУ будет выделено 340 грн. на одного человека. Дети до 6 лет и лица 65+, там выделяется большее количество средств, в пределах 470 грн на этот год для оказания медпомощи. После того как декларация получила НСЗУ, на счет этого семейного врача поступят эти средства, которыми он будет распоряжаться.

Это означает, что врач будет и в определенной степени менеджером. Ему придется определиться с количеством медсестер, санитарных работников и с оплатой их труда. На первом этапе, отмечает Галина Сироштан, семейный врач за предоставление медпомощи жителям на вторичной или третичной звеньях никаких средств никуда не будет отчислять. И при этом есть один важный пункт.

Галина Сироштан и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

Семейный врач должен создать условия на своем участке таким образом, чтобы пациент не ехал за примитивными анализами, например в центральную районную больницу, или в областную клиническую больницу. В него должны быть, согласно примерного табеля оснащения, медицинская аппаратура, которая сможет сделать анализ крови, анализ мочи, некоторые биохимические обследования, электрокардиограмму и т.д.

Вся эта система должна заработать с 1 июля 2018 года. И если до этого времени человек не успеет заключить договор с врачом, то за медицинскую помощь придется платить врачу средства из своего кармана.