21.03.2018 17:28

Переход на летнее время: как это влияет на организм и как сберечь здоровье

В ночь с 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время: в три часа утра нужно перевести стрелки на один час вперед.



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Распространено мнение, что в связи с ранним пробуждением украинцев летом и поздним зимой потребление электроэнергии в стране удается уменьшить. Экономисты оценивают, что каждый украинец таким образом может сэкономить в год около $1. Что в итоге перевод часов в Украине на летнее время и, соответственно, на зимнее экономит для страны около $40 млн в год, что составляет 0,15% от госбюджета.



Но с точки зрения медиков, зимнее время считается более приемлемым для организма человека, поскольку соответствует всем его биологическим ритмам. А вот перевод часов на летнее время провоцирует явный дискомфорт у сердечников и «сов».



Переход на летнее время снижает продолжительность и качество сна и повышает риск инфаркта миокарда. Такие данные в 2008 году озвучили ученые из Каролинского института (Швеция), пишет «Реалист».



Исследователи использовали данные национального реестра, который с 1987 года собирает информацию обо всех случаях острого инфаркта в стране. Они сравнили количество инфарктов в течение недели после перевода часов и среднее число таких случаев за две недели до и через две недели после перевода стрелок.



Оказалось, что в первые три дня после перевода часов на летнее время частота инфарктов увеличивается. Наиболее выраженным эффект был среди людей до 65 лет.



Выводы шведов в 2014 году подтвердили ученые из Университета Колорадо в Денвере (США). Их работа показала, что число сердечных приступов, произошедших в первый понедельник после перевода часов, на 25% больше, чем в любой другой понедельник года.



Врачи объясняют, что недостаток сна и сбой биологических часов повышают активность симпатической нервной системы, регулирующей кровообращение. Сердечная деятельность возбуждается и риск инфаркта миокарда возрастает. Об этом следует помнить круглый год и следить за режимом сна и отдыха.



Инфаркт миокарда — не единственная опасность, связанная с нарушением биоритмов. В 2016 году на ежегодной встрече Американской академии неврологии финские ученые озвучили неприятную статистику: в первые два дня после перехода на летнее и зимнее время количество инсультов увеличивается на 8%.



Наибольшему риску подвержены пожилые люди и пациенты с онкологическими заболеваниями: у них инсульты случаются чаще на 20% и 25% соответственно.



К тому же первый понедельник после перевода часов — самый травмоопасный. Об этом в 2009 году рассказали ученые из Университета штата Мичиган (США). Они использовали базу данных Национального института охраны труда за 1983?2006 годы. Оказалось, что по сравнению с другими днями в понедельник после перевода часов на летнее время рабочие получают больше травм, поскольку спят в среднем на 40 минут меньше.



Сплошная головная боль



Циркадные ритмы («внутренние часы») влияют на высвобождение определенных гормонов. Как следствие — меняются наше настроение и самочувствие. Когда эти ритмы сбиваются даже на час, организм замечает разницу.



У некоторых людей такие сбои могут вызывать изнурительную головную боль, которую в медицине называют кластерной. Такая боль возникает спонтанно, локализуется в одной стороне головы и может быть настолько сильной, что человеку потребуется медицинская помощь.



Врачи отмечают, что кластерные головные боли обычно происходят осенью и весной, после перевода часов на летнее и зимнее время. Изменения в количестве солнечного света, которое получает человек, могут менять цикл сна и вызывать боли.



«Нет» бекону и жареной картошке



Чтобы перевод часов весной был более комфортным, врачи советуют к переходу на летнее время готовиться минимум за 2 недели. Тогда перевод часов на летнее время не вызовет сильный стресс у организма, пишет PolitekA



Cтоит придерживаться простых советов:



– Ежедневно готовьтесь ко сну на 15 минут раньше, чем днем ранее.



– Создайте все условия для комфортного сна: проветрите комнату, засыпайте в темноте и в полной тишине, не злоупотребляйте использованием гаджетов перед сном.



– Идеальная температура в спальне для сна не должна превышать 18-20 градусов по Цельсию.



– Не пейте перед сном крепкий чай, кофе или алкоголь. Это помешает здоровому и полноценному сну даже вне зависимости, когда перевод часов.



– За несколько дней до перевода стреок сдвигайте время ужина на 15 минут вперед в день. Последний прием пищи вечером должен быть не позже, чем за 2-3 часа перед сном.



– Рацион питания должен быть сбалансированным. Пейте больше воды. Предпочтение в еде отдайте свежим продуктам, овощам и фруктам. От жирной и тяжелой пищи лучше отказаться.



– Ежедневно употребляйте 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты помогут пищеварению, поддерживая баланс полезной микрофлоры.



– Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.



– Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.



– Также не нагружайте в этот период организм, беря дополнительную работу. Больше времени проводите с приятными для вас людьми, создавая вокруг себя легкую и позитивную атмосферу.



– Перед сном не спеша прогуляйтесь на свежем воздухе.



– Чтобы утро не начинать в спешке из-за перевода часов, одежду и завтрак лучше приготовить с вечера.



– Утром включите активную и заводную музыку. Это создаст условия для бодрого подъема и обеспечит заряд положительной энергии на весь день.



– Кроме того, сонливость утром как рукой снимет контрастный душ.