17.05.2018 12:44

Большинство школьников Харькова болеют педикулёзом и кариесом

По предварительным итогам профилактических медицинских осмотров, в этом учебном году медосмотр прошли почти 92 тыс. харьковских школьников.



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В результате здоровыми признали только 38%, а диспансерный осмотр необходим трети детей и четверти школьников - дополнительное обследование. Чаще всего у подростков наблюдается заболевания костно-мышечной системы, патология органов зрения и центральной нервной системы. Но одна из главных проблем у школьников - кариес. Наблюдение и лечение у стоматолога необходимо большинства детей.

«Это говорит о качестве питьевой воды, и том питании, которые наши дети получают, и естественно о гигиенических навыках, которые должны быть у школьников. К сожалению, почти 60% детей необходимо наблюдение стоматологов», - сказала заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

Такие профилактические осмотры проводятся регулярно. У школьников чаще всего обнаруживают признаки респираторных заболеваний и инфекции кожи, но больше всего случаев, а это 80%, - заболевания педикулезом.

«Зараженность педикулёзом - подтверждение того, что наши дети довольно подвижны и любознательны, занимаются в разных кружках и источниках инфицирования, а потом все это заносят в учебные заведения. Хорошо, что проводятся эти осмотры, которые позволяют не распространять выявленный педикулёз», - отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

По выявленным патологиям дети распределяются по физкультурным группам. В каждой соответственно и нагрузка разная. А две тысячи школьников, это 2%, вообще освобожденых от занятий. В профильном департаменте надеются, что после завершения медицинской реформы ситуация может измениться. И напоминают родителям, об ответственности за здоровье их детей.