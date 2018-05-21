Грипп в Харькове: статистика

Количество заразившихся вирусными заболеваниями уменьшилось.
В период с 14 до 20 мая гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 2580 человек, в том числе 1723 детей на 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 18 человек. Заболеваемость среди детского населения снизилась на 2,9%.
В области заболело 3990 человек, из них 2649 – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости практически на уровне прошлой недели. Среди детей заболеваемость выросла на 0,2%.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 40 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 11 человек (27,5%). У 54,5% больных выявлены РС-вирус, у 36,4% - вирус парагриппа и у 9,1% - аденовирус. Вирусы гриппа не выделялись.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: