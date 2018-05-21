21.05.2018 15:01

Грипп в Харькове: статистика

Количество заразившихся вирусными заболеваниями уменьшилось.



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В период с 14 до 20 мая гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 2580 человек, в том числе 1723 детей на 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 18 человек. Заболеваемость среди детского населения снизилась на 2,9%.

В области заболело 3990 человек, из них 2649 – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости практически на уровне прошлой недели. Среди детей заболеваемость выросла на 0,2%.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 40 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 11 человек (27,5%). У 54,5% больных выявлены РС-вирус, у 36,4% - вирус парагриппа и у 9,1% - аденовирус. Вирусы гриппа не выделялись.