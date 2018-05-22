22.05.2018 14:58

Центр, в котором собаки будут лечить детей, планируют создать в Харькове

Возможность создания первого в Украине ресурсного центра по канис-терапии обсудили 22 мая в социальном центре «Семья».



// YouTube

В круглом столе приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, руководители и представители общественных организаций, КП «Центр обращения с животными», ювенальной превенции.

Как рассказал руководитель проекта «Уроки доброты и канис-терапия», кинолог Центра обращения с животными Петр Полященко, идея использовать животных для нормализации психического и физического состояния детей созревала постепенно.

«Мы проводили уроки по гуманному обращению с животными в школах, далее родился проект выгула собак в приюте по выходным, туда приезжали семьи, в которых ребенок боится собак или имел нехороший опыт общения с животными. Начали проводить уроки доброты, выезжать в реабилитационные центры. Также мы подбирали собак в семьи, где есть дети с инвалидностью, и через время это позитивно на них сказывалось. Этот опыт накапливался, и сейчас у нас есть понимание, как это делать», - рассказал Петр Полященко.

Он объяснил, что канис-терапия – это возможность для психологов и коррекционных педагогов использовать собак как помощников в терапевтическом процессе при работе с пациентами различных возрастных групп и с разной причиной нарушения физического и психического здоровья. Занятия по канис-терапии уже проводятся в городе, в частности, работают группы для детей с аутизмом и ограниченными физическими возможностями в центре «Семья». Периодически специалисты посещают Харьковскую областную гимназию-интернат для слепых детей им. В. Г. Короленко, Городской центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью «Промінь» и другие учреждения, где встреча с животным может помочь нормализовать состояние детей.

Петр Полященко отметил, что собака способна мотивировать ребенка выполнять те или иные действия, придает смысл и логику происходящему, а потом уже психолог и педагог это желание правильно используют.

«Например, чтобы научиться говорить какое-то слово, ребенку тяжело произносить его многократно, но давать собаке команды он может бесконечно. Быстрее устает собака, чем у ребенка пропадает желание это делать. Еще одна девочка боялась ходить по ступенькам, потому что не чувствовала равновесия. Работая с ней и собаками, мы начали играть, брать барьеры по полметра, заходить на серьезные препятствия и возвышения, и эта девочка сейчас, можно сказать, летает по ступенькам», - рассказал Петр Полященко.



Представитель ювенальной полиции рассказал, что дети, которые ранее совершали мелкие правонарушения и у которых не было судимости, после курса общения с животными изменили свое поведение и больше не замечались в противоправных действиях.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что весь этот опыт и наработки необходимо собрать воедино, пройти дополнительное обучение в европейских странах, где такое направление реабилитации развито, и создать в Харькове специализированный центр помощи.

«Это использование позитивной энергетики животных. Мы уже смотрели, как дети реагируют, и видно, что эффект есть. Поэтому было принято решение расширить этот проект, и сегодня мы пригласили тех специалистов, которые могли бы дать рекомендации, заключения для того, чтобы уроки доброты превратились в научное направления. Чтобы мы могли, в том числе детям с ментальной инвалидностью, помочь таким образом. Очень хорошо у нас в городе работает дельфинотерапия. Много детей и взрослых прошли через курс, и мы видим серьезные результаты», - отметила вице-мэр.



Участники конференции обменялись идеями, наработками по созданию центра канис-терапии и договорились, где и когда можно будет провести подобные занятия.

Справка. Канис-терапия может использоваться как психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, а также для усиления эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с нестандартными особенностями развития. Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира.

Собаки обладают некоторыми качествами, сходными с человеческими: эмоциональностью, способностью выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой, реакцией на коммуникативные инициативы человека. Кроме того, они легко обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются. Во время канис-терапии выделяется большое количество эндорфинов, которые оказывают успокаивающее действие, что приводит к облегчению боли, уменьшению стресса и улучшению общего психологического состояния.