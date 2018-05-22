22.05.2018 16:31

Харьковчан атакуют вши, бешеные животные и вирусные гепатиты

Медики рассказали о ситуации с инфекционными заболеваниями на Харьковщине.



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С учетом гриппа и ОРВИ с начала года в области зарегистрировано 63362 случая инфекционных заболеваний против 60 635 за аналогичный период прошлого года (рост на 4,5%). Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 4382 случая против 4717 (снижение на 7,1%).



По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем на 7,1%, болезнью Лайма в 2 раза, менингококковым менингитом – на 22,2%, вирусным менингитом на 13,3%, вирусными гепатитами: А - в 4,7 раза, В - на 54,4%, С - на 7,7%, хроническими вирусными гепатитами - на 38,3%, острыми респираторными вирусными инфекциями на 5,4%, гриппом в 2,0 раза.



В то же время наблюдается снижение заболеваемости сальмонеллезом на 17,0%, шигеллезом на 26,0%, гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 34,1%, ротавирусным энтеритом на 42,4%, туберкулезом на 7,4%, коклюшем на 2,4%, инфекционным мононуклеозом на 13,2%.



Зарегистрировано 59 случаев кори, 2 случая эпидемического паротита, по 1 случаю гемофильной инфекции и краснухи.



Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, ГЛПС, орнитоза.



Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) остается заболеваемость острыми кишечными инфекциями, удельный вес которых составляет 44,7%.



Туберкулез органов дыхания диагностирован у 326 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 3,7%.



Зарегистрировано 1605 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составляет 82,7%.



Значительно ухудшилась эпизоотическая ситуация по бешенству, зарегистрировано 45 случаев бешенства животных против 20 в прошлом году. Пострадали от укусов бешеными животными 87 человек. Обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1165 человек.



Пораженность населения педикулезом выросла на 21,6%, выявлено 445 случаев, из которых 76,4% составляют дети до 17 лет.