22.05.2018 19:02

Всех пострадавших учеников школы № 3 выписали из больницы

Несколько дней медики будут наблюдать за их состоянием здоровья



// Facebook/gennadykernes/

Учащиеся школы №3, которых госпитализировали из-за ухудшения самочувствия после распыления неизвестного газа в школе №3, уже находятся дома, сообщило руководство Харьковской облгосадминистрации.



Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие: кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса.



Завтра занятия в школе будут возобновлены.