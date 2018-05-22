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22.05.2018  19:02   

Всех пострадавших учеников школы № 3 выписали из больницы

Несколько дней медики будут наблюдать за их состоянием здоровья


// Facebook/gennadykernes/

Учащиеся школы №3, которых госпитализировали из-за ухудшения самочувствия после распыления неизвестного газа в школе №3, уже находятся дома, сообщило руководство Харьковской облгосадминистрации.

Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие: кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса.

Завтра занятия в школе будут возобновлены.

Тэги:  баллончик, харьков
 
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