Всех пострадавших учеников школы № 3 выписали из больницы

Несколько дней медики будут наблюдать за их состоянием здоровья
Учащиеся школы №3, которых госпитализировали из-за ухудшения самочувствия после распыления неизвестного газа в школе №3, уже находятся дома, сообщило руководство Харьковской облгосадминистрации.
Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие: кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса.
Завтра занятия в школе будут возобновлены.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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