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24.05.2018  15:59   

Комар «подселил»15-сантиметрового паразита в тело харьковчанина

23 мая в Харькове зарегистрирован случай дирофиляриоза.


//labcenter.kh.ua

К врачу-инфекционисту поликлиники №26 обратился мужчина, сообщийший о самостоятельном удалении гельминта с припухлости внутренней поверхности предплечья правой руки.

Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» и определена как Dirofilaria repens длиной 15,0 см.

Больной отмечает, что часто находился в частном секторе, где его кусали комары.

В очаге, по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое обследование, введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справка. С начала года это второй официально зарегистрированный случай дирофиляриоза в Харьковской области.

Дирофиляриоз – это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.

Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо:

- следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;

- ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров;

- проводить заситчування окон и дверей от залета комаров;

- уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях;

- использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  дирофиляриоз, комар, паразит, харьков
 
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