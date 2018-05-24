Комар «подселил»15-сантиметрового паразита в тело харьковчанина

23 мая в Харькове зарегистрирован случай дирофиляриоза.
К врачу-инфекционисту поликлиники №26 обратился мужчина, сообщийший о самостоятельном удалении гельминта с припухлости внутренней поверхности предплечья правой руки.
Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» и определена как Dirofilaria repens длиной 15,0 см.
Больной отмечает, что часто находился в частном секторе, где его кусали комары.
В очаге, по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое обследование, введен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Справка. С начала года это второй официально зарегистрированный случай дирофиляриоза в Харьковской области.
Дирофиляриоз – это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.
Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо:
- следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;
- ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров;
- проводить заситчування окон и дверей от залета комаров;
- уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях;
- использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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