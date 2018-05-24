24.05.2018 15:59

Комар «подселил»15-сантиметрового паразита в тело харьковчанина

23 мая в Харькове зарегистрирован случай дирофиляриоза.



//labcenter.kh.ua

К врачу-инфекционисту поликлиники №26 обратился мужчина, сообщийший о самостоятельном удалении гельминта с припухлости внутренней поверхности предплечья правой руки.



Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» и определена как Dirofilaria repens длиной 15,0 см.



Больной отмечает, что часто находился в частном секторе, где его кусали комары.



В очаге, по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое обследование, введен комплекс противоэпидемических мероприятий.



Справка. С начала года это второй официально зарегистрированный случай дирофиляриоза в Харьковской области.

Дирофиляриоз – это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.



Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо:



- следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;



- ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров;



- проводить заситчування окон и дверей от залета комаров;



- уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях;



- использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.