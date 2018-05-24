24.05.2018 18:44

В харьковском институте медрадиологии вооружились новым оборудованием для лечения онкопатологий

Новое оборудование для Института медицинской радиологии, которое позволит специалистам применять один из инновационных методов лечения, уже в наличии и даже смонтировано. И произошло это при участии Харьковского городского головы, не оставшимся в стороне от проблем харьковских онкологов, которые требовалось обновление техники.



// Городской Дозор

В Институте медицинской радиологии на месте старого аппарата для проведения брахитерапии, что прослужил более 40 лет, – новый и современный. По словам врачей, у них теперь появилась возможность значительно расширить сферу радиологической помощи больным с онкопатологиями различных органов. Ведь по сути брахитерапия – это инновационный метод, который отличается от традиционного облучения и является мини-инвазивным, то есть не наносит пациенту травм.



Виктор Старенький, заведующий отделением лучевой терапии ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева» НАМН Украины:

«Наши больные смогут, никуда не уезжая, получать высококвалифицированную лучевую терапию и достаточно эфективную. Дело в том, что здесь источник подводится непосредственно в опухоль или располагается рядом с опухолью, что даёт возможность подводить высокие дозы излучений непосредственно к патологическому очагу, чем добивается высокий эфект лечения. Процент очень высокий, брахитерапия конкурирует с хирургическим лечением на ранних стадиях заболевания».



Но в условиях недостаточного государственного финансирования медицинской отрасли, говорят в институте, о приобретении такого можно было не мечтать. Решению проблемы помог Харьковский городской голова. И теперь этот современный комплекс в наличии, благодаря участию инвестора и непосредственно мэра Харькова Геннадия Кернеса.



Николай Красносельский, директор ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева» НАМН Украины:

«Он никогда не забывает о конкретных явлениях, трудностях, которые находятся в Харькове. Поэтому крайне ему благодарен. Он понимает, что существует и онкологический аспект существования здравохранения. Он заинтересовался этой проблемой. Спасибо ему за это, что в конце концов мы определились. Это всё состоялось благодаря только городской администрации, в частности Геннадию Адольфовичу».



На самом деле это даже не один аппарат, а целый комплекс оборудования, и позволяет применять более эффективные и по минимумум травматические методы лечения.



Леонид Васильев, главный врач ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева» НАМН Украины:

«Прогресс не стоит на месте, появляются новые и новые подходы лечения рака, а вы видите, в каком состоянии находится финансирование нашей медицины, с каждым годом оно практически уменьшается, а количество больных увеличивается, а это требует сверхсовременного уникального оборудования».



Оборудование уже смонтировано. И по словам специалистов, в ближайшее время они планируют начать прием пациентов.