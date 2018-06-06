06.06.2018 19:32

У харьковчан стало чаще портиться зрение

Уровень заболеваемости органов зрения среди харьковчан в последние годы заметно вырос.



// city.kharkov.ua

В 2017 году количество впервые зарегистрированных заболеваний органов зрения составило 69,4 тыс. случаев, что на 3,1 тыс. (+4,5%) больше в сравнении с 2016 годом, сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

Чаще всего пациенты обращались к медикам с заболеваниями хрусталика, сетчатки, коньюнктивы, с аномалиями рефракции. По мнению специалистов, это может быть связано с ростом количества болезней сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, увеличением зрительной нагрузки при выполнении профессиональной деятельности.



В 2017 году в стационаре Харьковской городской клинической больницы №14 им. Гиршмана лечились 12,6 тыс. пациентов, что на 1,2 тыс. больше, чем в 2016 году. В детском отделении больницы прошли курс лечения 1,8 тыс. детей, из них оперативное лечение получили 1 тыс.



«На базе детского отделения внедряются современные технологии хирургического лечения детей с врожденной, травматической и усложненной катарактой, различных видов косоглазия, отслоения сетчатки и пр. Но и взрослое отделение не отстает. Для больницы имени Гиршмана в 2016 году было закуплено медицинского оборудования на 13,6 млн грн, в 2017 году – на 2,1 млн грн. Сейчас больница может оказывать все виды офтальмологической помощи на высоком уровне», – отметил Юрий Сороколат.



Он также сообщил, что в прошлом году за счет средств городского бюджета Харькова провели 759 операций по удалению катаракты с имплементацией искусственного хрусталика для социально незащищенных граждан. В 2018 году на закупку наборов для замены хрусталика выделено 5 млн грн.



Главный врач Харьковской городской клинической больницы №14 Михаил Ковтун подтвердил, что поток пациентов не уменьшается, более того, приходится принимать жителей Харьковской области и даже других регионов.



«У нас серьезно улучшилось качество оказания помощи. Мы внедряем новые технологии, получаем современное оборудование и стараемся не отставать от мировых тенденций. Например, увеличился уровень детской хирургии, теперь к нам едут со всей Украины. Работает очень хороший витреоретинальный хирург, к которому тоже люди идут. По городской программе постоянно оказывается помощь малоимущим. В общем, работы очень много», – резюмировал Михаил Ковтун.



Справка. В Харькове офтальмологическая амбулаторная помощь предоставляется на базе 33 специализированных офтальмологических кабинетов, которые работают в коммунальных учреждениях здравоохранения. Стационарная помощь оказывается на 270 койках Харьковской городской клинической больницы №14 им. Гиршмана, из них 40 – в детском отделении. В офтальмологической службе города работают 102 специалиста.