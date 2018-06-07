Главная Новости Медицина Специалисты проверили пляжи Харьковщины и назвали места, где не рекомендуется купаться (КАРТА)
07.06.2018  14:01   

Специалисты проверили пляжи Харьковщины и назвали места, где не рекомендуется купаться (КАРТА)

Сотрудники областного лабораторного центра проверили качество воды на 30 пляжах в городе и области, в том числе трех пляжах в загородных детских заведениях оздоровления и отдыха.


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По результатам исследований все пробы соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности воды водоемов.

Пробы воды с пляжа палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

5 июня получены неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды, отобранной на пляжах в Балаклеи: городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Качество воды в зоне купания этих пляжей не соответствует нормативным требованиям по содержанию лактозоположительных кишечных палочек.

Специалисты центра не рекомендуют купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований.

Информация о нерекомендованных для купания местах в Харьковской области будет размещаться на интерактивной карте в течение всего купального сезона.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
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