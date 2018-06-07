Специалисты проверили пляжи Харьковщины и назвали места, где не рекомендуется купаться (КАРТА)

Сотрудники областного лабораторного центра проверили качество воды на 30 пляжах в городе и области, в том числе трех пляжах в загородных детских заведениях оздоровления и отдыха.
По результатам исследований все пробы соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности воды водоемов.
Пробы воды с пляжа палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.
5 июня получены неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды, отобранной на пляжах в Балаклеи: городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Качество воды в зоне купания этих пляжей не соответствует нормативным требованиям по содержанию лактозоположительных кишечных палочек.
Специалисты центра не рекомендуют купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований.
Информация о нерекомендованных для купания местах в Харьковской области будет размещаться на интерактивной карте в течение всего купального сезона.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: