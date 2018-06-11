Против кори в Харьковской области привито почти 50% детей

Такие данные привели в Управлении здравоохранения ХОГА.
Специалисты обращают внимание жителей региона: защитить от заболевания корью может только вакцинация.
По данным Управления здравоохранения ХОГА, с начала года в Харьковской области корью заболело 172 человека (98 взрослых и 74 ребенка).
«Интенсивный показатель заболеваемости в области составляет 6,4 на 100 тыс. населения, что является средним показателем заболеваемости и свидетельствует об отсутствии эпидемической напряженности в харьковском регионе», - отметили в Управлении.
Во всех учреждениях здравоохранения Харьковской области имеется достаточное количество вакцин против кори. Прививки для детей проводят бесплатно.
«В настоящее время в Харьковской области привито против кори 49,6% детей. По Харьковскому району, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших корью, процент привитых детей составляет 69,7%. Министерством здравоохранения Украины принято решение о профилактической бесплатной иммунизации вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослых в группах повышенного риска. К этому контингенту относятся работники медицинских и учебных заведений и военнослужащие», - сообщили в Управлении здравоохранения ХОГА.
По информации специалистов, с целью предупреждения заболевания корью в организованных коллективах (общеобразовательных учебных заведениях и дошкольных детских учебных заведениях) обеспечивается проведение ежедневных медицинских осмотров детей.
По состоянию на 8 июня 2018 с подозрением на корь в учреждениях здравоохранения находится 21 больной (13 детей и 8 взрослых).
«Состояние пациентов удовлетворительное. Медицинскую помощь получают в полном объеме в пределах бюджетного финансирования. Ситуация по заболеваемости корью находится на ежедневном контроле Управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации», - отметили в Управлении.
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